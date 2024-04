He demostrado que soy una política de territorio, declaró la dirigente del Partido Revolucionario Institucional de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, ante estar registrada en la primera posición en la lista de candidatos a diputaciones plurinominales de la 65 Legislatura.

Gárate Valenzuela comentó que se siente con la capacidad de estar al frente y representando a su partido, ya que viene desde abajo, con una madre que se interesó por el bien social de su entorno.

“De eso vengo, de una mujer que fue parte de la estructura de base, de los comités seccionales, mi madre fue jefa de acera, jefa de manzana, luego seccional. Así, con ese orgullo, de venir de abajo, de vivir todas las carencias que cualquier culichi, sinaloense, también enfrenta”, expresó.

Asimismo, señaló que ya ha participado en campañas como candidata a diputada federal y de Distrito Local, que se ha ganado la confianza y el respeto de las personas con el trabajo que realizó en el territorio.

“Sí fui candidata a diputada federal, hice un gran esfuerzo por tocar las puertas, por ver a la gente a los ojos y luego en el Distrito Local que tuve la oportunidad de representar con suela, sudor y saliva, conquistar la confianza de las y los ciudadanos de mi distrito local”, comunicó.

“Dos selecciones más, llevo cinco, tres ganadas, todas de territorio. Tres ganadas y dos derrotas, que en una no pierdo no nada más la elección, casi pierdo la vida”, contó la dirigente del PRI Sinaloa.

De la misma manera, Gárate Valenzuela precisó que todo eso y más demuestra que es una política de territorio y que todo lo hace para el beneficio de la sociedad.

“Que así como he entregado el alma, así que como no estoy blindada ni traigo armas, así con valor, porque no vamos a permitir que el miedo se apodere de la gente; sino con valor, amor a luchar por México”, dijo.

“He demostrado que soy una política de territorio y así nos van a seguir viendo, luchando por los perfiles, por los grandes abanderados que tenemos a lo largo y ancho del estado”, mencionó Paola.

Por último, manifestó que se esforzaría por la mejora de Sinaloa, ya que se siente comprometida con cada uno de los ciudadanos.

“Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo es lo que ha sido mi vida, todos los días de mi vida, ninguno solo he descansado y hoy con mucho más ímpetu y compromiso”, expresó Gárate Valenzuela.