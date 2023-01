Hechos violentos en Jesús María retrasan el regreso a clases

El operativo desplegado por el Ejército Mexicano el pasado 5 de enero, en el que se logró la detención de Ovidio Guzmán López señalado líder de la facción criminal Los Menores, ha ocasionado que el calendario escolar en la comunidad Jesús María, lugar del operativo, se modifique al considerar riesgoso reanudar actividades académicas, informó el Sindico Humberto Alejandro Herrera Lerma.

Reveló que el calendario escolar en la comunidad podría aplazarse para iniciar las clases después del periodo vacacional de invierno al menos hasta el lunes 16 de enero. Esto considerando que las clases en Sinaloa se reanudaron el 9 de enero.

El pasado jueves 5 de enero autoridades de seguridad federal desplegaron un operativo en la comunidad de Jesús María, sindicatura perteneciente al municipio de Culiacán, en donde se logró la detención de Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

La detención se realizó en medio de un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y civiles que portaban armas, mismo que se extendió cerca de 10 horas de acuerdo a testigos ajenos al enfrentamiento.

“Pues no la pasamos nada fácil. Fue un momento complicado, pero ahorita lo que ya estamos buscando, pues la tranquilidad del pueblo, de la gente, y pues tratar de seguir adelante con la vida diaria, con las actividades que estamos acostumbrados a hacer”, expuso Herrera Lerma.

Por la detención de Guzmán López, grupos armados se extendieron por Sinaloa y crearon 18 bloqueos en vialidades del estado, además despojaron de al menos 250 vehículos.

“A seguir trabajando por el bienestar de la sindicatura de todo el pueblo, porque al final de cuentas hace lo que buscamos siempre tanto a un servidor como la gente en general. Aquí hay gente muy productiva, gente buena, honesta y es lo que se busca de aquí en adelante”, destacó el Síndico.

Ante la situación que se vivió en el poblado, desde el 5 de enero el Ejército se mantiene en la comunidad: los primeros dos días se realizó un bloqueo en el acceso al poblado por parte de elementos del Ejército impidiendo la entrada o salida de locales; este sábado los militares comenzaron una campaña de ayuda humanitaria y realizan cortes de cabello, consultas médicas y comidas calientes de manera gratuita para la población.

El lunes alrededor de 200 habitantes de la comunidad de Jesús María irrumpieron en el Palacio de Gobierno donde se manifestaron exigiendo la intervención inmediata del Gobernador Rubén Rocha Moya para que el Ejército se retire de la comunidad.

“De ese tema no lo he platicado ni con el Gobernador, ni nadie me ha preguntado si yo voy a hacer el contacto. Yo creo que son temas que ellos (Gobierno estatal) tienen que manejarlo. Yo creo que la indicación se la van a dar directamente al personal militar, el encargado de ellos”, mencionó el Síndico.

“No puedo yo opinar por la demás personas si es su punto de vista, adelante, yo al igual tengo que trabajar estando ellos o no estén”.