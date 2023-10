Héctor Melesio Cuén Díaz busca evitar por todos los medios que se lleve a cabo su audiencia inicial para formulación de imputación por presuntas negociaciones ilícitas, acusó la Fiscalía General del Estado luego del diferimiento de la misma este martes.

Mediante un boletín, la Fiscalía acusa al ex Director de Bienes y Suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa de no corresponder a los citatorios que le hace la autoridad para recoger su carpeta de investigación.

“Dicho citatorio se realiza con los tiempos establecidos por la propia ley, y que se aplica de igual manera para todos los casos que se llevan en esta institución procuradora de justicia”, se lee en el comunicado.

La Fiscalía asegura que llamaron al hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda desde el jueves pasado para que este pasara por su expediente, que consta de 72 tomos, pero lo recogió hasta el lunes 9, o sea, un día previo a su audiencia.

“Esta es una estrategia a todas luces dilatoria que no es atribuible a esta Fiscalía General del Estado de Sinaloa pues al no acudir construyen un motivo ante el Juez y que buscan en todo caso que no se celebre la audiencia inicial y no se inicie el proceso penal correspondiente”, establece el boletín.

Este martes fue diferida la audiencia inicial contra Héctor Melesio Cuén Díaz por presuntas negociaciones ilícitas hasta el 8 de diciembre debido a que su defensa argumentó que apenas el lunes, cerca de las 17:00 horas, recibieron el expediente, hecho que los fiscales ratificaron ante el Juez.