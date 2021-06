‘Hemos escrito historia’, dice Rocha Moya como Gobernador electo

“Los responsables de que yo esté contento, son ustedes”, fueron las primeras palabras del Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, a la ciudadanía que lo acompañó afuera del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para recibir su constancia de mayoría y validez, siendo no solo el candidato con más votos en la entidad, sino el que recibió el mayor apoyo entre las y los 15 candidatos de Morena en estas elecciones.

“Hemos escrito historia y esta historia no hay que borrarla con desaciertos, hay que salir adelante y ponerla en alto con un ejercicio de Gobierno que le ayude a la gente más pobre, que es lo más importante”, prometió Rocha Moya, “va a haber un mejor Gobierno”, también señaló.

El Gobernador electo con 624 mil 225 votos, que representan el 56.60 por ciento del total, quien se comprometió a tener los pies en la tierra y estar con la ciudadanía, gobernando juntos, además de agradecer a quienes estuvieron en campaña con él, ya fueran de Morena, del PAS o quienes simplemente confiaron en el proyecto y se unieron a este.

“Ustedes me han dado esa fortuna, es el porcentaje más alto de los 15 candidatos a gobernador en el país, eso más que sentirme con soberbia o prepotencia, me siento con mucho compromiso no podemos fallarles, tenemos que estar juntos para transformar a Sinaloa, tenemos que ser muy incluyentes”, manifestó ante los presentes.

Rocha Moya destacó que en los pasado comicios se ganó no solo la Gubernatura que titulará, sino también 15 de 18 municipios, 23 de 24 diputaciones locales, así como el 100 por ciento de las diputaciones federales, es decir, 7 de 7 para Morena, lo cual celebró junto a las y los asistentes.

“Debo decir que se han presentado hechos preocupantes en algunos lugares, por fortuna no impactaron el resultado definitivo de la elección, pero hubo ahí violencia que no podemos admitir ni ser omisos de ella”, dijo al señalar actos como acoso, presión, amenazas y demás en municipios de Sinaloa de Leyva, así como Ahome, a quienes mandó un mensaje de acompañamiento y dijo que este tipo de actos se combatirán una vez que esté en el Gobierno.

En el camino que recorrió para ganar la Gubernatura y una vez que dio el banderazo de inicio para presentar sus ideas a la ciudadanía, el 4 de abril afuera de su casa de campaña, el Senador con licencia recorrió los 18 municipios de Sinaloa en cinco días, para después regresar a estos puntos, de norte a sur, acercándose a sectores y espacios durante 60 días.

Mientras fue candidato de Morena y el Partido Sinaloense, presentó el 5 de mayo en la ciudad de Culiacán sus propuestas de campaña a cumplir de ganar la Gubernatura, como se concretó el 6 de junio, dividiendo estas acciones en cinco ejes, que abarcaron diferentes áreas como salud, educación y seguridad, entre otras.

El mensaje a las personas lo emitió minutos después que recibió de las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a través de su Presidenta, Karla Peraza, después de ello se tomó fotos de recuerdo con su familia, amigos y amigas.

Eneyda, Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha Ruiz acompañaron a su padre en este día; Pablo y Antonio Rocha Moya, sus hermanos; así como por el Presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda; el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Américo Villarreal Anaya; el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco; así como los presidentes municipales electos de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; y de Badiraguato, José Paz López Elenes.