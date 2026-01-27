Heridos colaterales fue por embestida, no por esquirlas, aclara titular de la Sepyc

Luego de la persecución y tiroteo que hoy dejó un par de elementos policiacos y otros dos civiles heridos por las calles de Bachigualato, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix, aclaró que en el caso de la alumna y su padre no fue por esquirlas, sino por la embestida.

La funcionaria señaló que el padre de familia llevaba a su hija a la escuela Adolfo López Mateos, alrededor de las 07:33 horas, cuando se reportó una persecución y tiroteo entre criminales y policías por el sector.

“El señor iba transitando y pues sale un vehículo y le da una embestida; les dimos seguimiento puntual, por fortuna fueron trasladados, la esposa del señor los trasladó a Cruz Roja, en Cruz Roja la niña ameritó una sutura pequeña en la mejilla, el señor una sutura en la parte de la cabeza”, señaló.

“Están siendo atendidos únicamente para los efectos de garantizar que no haya ninguna otra afectación, se les van a hacer radiografías, estamos en comunicación con la familia desde temprano”.

También dijo que en el plantel educativo se entregó a los niños que ya estaban en el plantel, que antes se habían resguardado.

“Una vez que ya existieron las condiciones fueron entregados a sus padres, naturalmente, como lo hemos dicho, estamos expuestos a este tipo de circunstancias, pero con una actuación puntual, que permitió que nosotros resguardáramos a los niños al interior del plantel educativo y dar un seguimiento puntual a lo que ya había sucedido”, agregó.

“No fueron lesiones por esquirlas ni nada, fue más que nada al momento de la contusión, el impacto, la niña pues se golpeó con el cristal y el papá pues una lesión en una parte de la cabeza, ya tienen los dos la atención médica, a través de la Cruz Roja, no fue necesaria el traslado a ningún hospital”.

La niña lesionada, de entre 9 y 10 años de edad, cursa el cuarto grado.

En el lugar la funcionaria también confirmó que en la zona se decidió cerrar el plantel de jardín de niños Gabriel Leyva, pues como su hora de entrada es más tarde, se alcanzó a avisar a los padres de familia para que no llevaran a los niños.