$!Héroes en Acción: Alumnos de la Primaria 5 de Febrero en Culiacán promueven la inclusión y el respeto

En una jornada marcada por la empatía y el compromiso social, la Primaria 5 de Febrero se convirtió en el escenario de la presentación “Héroes en Acción”. Esta actividad formó parte de la intervención “Soy Paz, Soy Poder”, coordinada por la operativa Alexia Rodríguez Hernández, con el objetivo de fomentar una cultura de no discriminación y respeto dentro del plantel escolar. “Algunos niños trataron de llenar algunos formatos con acciones positivas que querían sumar aquí en su escuela, llevarla a la realidad, y muchos de ustedes destacaron sobre el tema de la inclusión”, compartió Rodríguez Hernández.

El evento contó con la participación especial de la institución Emplea-M con Causa, cuyos integrantes compartieron testimonios que conmovieron a la comunidad estudiantil. Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Johana, licenciada en Trabajo Social, quien relató las barreras y el bullying que enfrentó desde el jardín de niños hasta la preparatoria debido a su discapacidad intelectual. También envió un mensaje de resiliencia a los menores y exhortándolos a no usar palabras hirientes que puedan motivar a un compañero a abandonar sus estudios. Ramón Alejandro Díaz Cossío, director de Emplea-M con Causa, enfatizó la importancia de que los niños, como futuros empresarios y profesionistas, reconozcan el potencial de las personas con discapacidad. “Los niños creo que pueden aprender aún más que un adulto si se les enseña que los jóvenes con discapacidad pueden ser grandes profesionistas”, señaló Díaz Cossío.