$!Héroes en Acción: Alumnos de la Primaria 5 de Febrero en Culiacán promueven la inclusión y el respeto

En una jornada marcada por la empatía y el compromiso social, la Primaria 5 de Febrero se convirtió en el escenario de la presentación “Héroes en Acción”.
Esta actividad formó parte de la intervención “Soy Paz, Soy Poder”, coordinada por la operativa Alexia Rodríguez Hernández, con el objetivo de fomentar una cultura de no discriminación y respeto dentro del plantel escolar.
“Algunos niños trataron de llenar algunos formatos con acciones positivas que querían sumar aquí en su escuela, llevarla a la realidad, y muchos de ustedes destacaron sobre el tema de la inclusión”, compartió Rodríguez Hernández.
El evento contó con la participación especial de la institución Emplea-M con Causa, cuyos integrantes compartieron testimonios que conmovieron a la comunidad estudiantil.
Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Johana, licenciada en Trabajo Social, quien relató las barreras y el bullying que enfrentó desde el jardín de niños hasta la preparatoria debido a su discapacidad intelectual.
También envió un mensaje de resiliencia a los menores y exhortándolos a no usar palabras hirientes que puedan motivar a un compañero a abandonar sus estudios.
Ramón Alejandro Díaz Cossío, director de Emplea-M con Causa, enfatizó la importancia de que los niños, como futuros empresarios y profesionistas, reconozcan el potencial de las personas con discapacidad.
“Los niños creo que pueden aprender aún más que un adulto si se les enseña que los jóvenes con discapacidad pueden ser grandes profesionistas”, señaló Díaz Cossío.
Durante la jornada, se destacó el caso de Carolina, una joven con discapacidad que ha incursionado exitosamente en el modelaje profesional, apareciendo incluso en espectaculares.
Alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, quienes previamente trabajaron en talleres de sensibilización, presentaron carteles con mensajes sobre la inclusión.
En sus trabajos, definieron este valor como el acto de integrar a todos por igual, basándose en el amor, la amistad, el respeto y la empatía.
Como parte de la actividad “Héroes en Acción”, los menores participaron en una dinámica de modelaje junto a las invitadas y una clase de baile al estilo TikTok, demostrando que la convivencia rompe cualquier barrera de prejuicio.
La coordinadora operativa, señaló que estas actividades permiten que los niños lleven a la realidad acciones positivas para transformar su entorno escolar.
La directora del plantel agradeció la apertura de los organismos para trabajar en la formación de una sociedad más incluyente desde temprana edad.