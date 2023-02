Hasta el momento, las hijas del ex Presidente Municipal de Mazatlán, Jorge Rodríguez Pasos, acusado por la Fiscalía General del Estado por los delitos de sustracción de menores y violencia familiar, habrían cumplido ya dos años sin asistir a la escuela.

La Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada dio algunos detalles sobre el caso del ex Presidente Municipal quien está acusado de cometer el delito de sustracción de menores desde septiembre de 2020, cuando se llevó de su hogar a sus dos hijas sin el consentimiento de su madre Guadalupe Valle Sánchez.

Desde ese momento las menores América Lupita Rodríguez Valle y Ximena Sarahí Rodríguez Valle se encuentran en calidad de desaparecidas.

La denuncia de desaparición de las menores se hizo pública en noviembre de 2022, a más de un año de haber sido sustraídas de su hogar.

Ante ello la FGE boletinó este jueves un comunicado en el que solicitan a la ciudadanía información sobre el paradero de Rodríguez Pasos, a cambio de una recompensa de un millón de pesos.

“No les ha permitido tener contacto con su señora madre, y además un dato que nos preocupó muchísimo, porque creemos que pueden estar en peligro, es porque aparte de que no las deja comunicarse con ningún familiar, no las tiene inscritas en la escuela, entonces el hecho de que dos niñas estén dos años sin ir a la escuela es una alerta para nosotros lo suficientemente roja como para poner en práctica, pues ya tenemos este mecanismo de ofrecer una recompensa, ¿por qué no ejercitarlo? yo creo que la seguridad de las niñas lo vale”, explicó.

Señaló que de momento no se ha precisado si el ex Alcalde de Mazatlán se encuentra en el estado.

“Ignoramos, ese es el problema, ignoramos su paradero, por eso se está emitiendo el de ofrecer una recompensa aquí en proporción a los datos para localizarlo”, dijo.

ANTECEDENTES POR VIOLENCIA

En enero de 2002, Jorge Rodríguez Pasos, entonces Alcalde de Mazatlán, fue acusado de agredir a golpes a su entonces esposa.

Por estos hechos el Gobierno de Sinaloa determinó desaforar al político mazatleco para que enfrentará un proceso penal por maltratos a su cónyuge.