$!Homar Salas Gastélum: de trabajador municipal a dirigente del Stasac

El asesinato de Olmes Homar Salas Gastélum ocurrió dos semanas antes de tomar protesta como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, cargo al que llegó tras una trayectoria de más de dos décadas en el Ayuntamiento, intentos previos por competir en el sindicato y un proceso interno marcado por declinaciones.

Salas Gastélum tenía 21 años de servicio en el Ayuntamiento de Culiacán, principalmente en áreas operativas.

Desde enero de 2019 se desempeñó como jefe de Sección B en Obras Públicas, y el 1 de noviembre de 2021 fue nombrado jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura por el entonces Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, cargo que ocupó hasta mayo de 2022.

Su trabajo en el mantenimiento de vialidades le valió en 2017 el reconocimiento al Mérito al Servicio a través de la Ocupación, otorgado por el Club Rotario Culiacán.

Su relación con la vida sindical tuvo un punto clave en 2023, cuando intentó competir por la dirigencia del Stasac, entonces encabezado por Julio Duarte Apán.