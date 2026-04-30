$!Homar Salas Gastélum: de trabajador municipal a dirigente del Stasac

El asesinato de Olmes Homar Salas Gastélum ocurrió dos semanas antes de tomar protesta como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, cargo al que llegó tras una trayectoria de más de dos décadas en el Ayuntamiento, intentos previos por competir en el sindicato y un proceso interno marcado por declinaciones.
Salas Gastélum tenía 21 años de servicio en el Ayuntamiento de Culiacán, principalmente en áreas operativas.
Desde enero de 2019 se desempeñó como jefe de Sección B en Obras Públicas, y el 1 de noviembre de 2021 fue nombrado jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura por el entonces Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, cargo que ocupó hasta mayo de 2022.
Su trabajo en el mantenimiento de vialidades le valió en 2017 el reconocimiento al Mérito al Servicio a través de la Ocupación, otorgado por el Club Rotario Culiacán.
Su relación con la vida sindical tuvo un punto clave en 2023, cuando intentó competir por la dirigencia del Stasac, entonces encabezado por Julio Duarte Apán.
En aquella ocasión, Salas acusó que modificaciones a los estatutos le impidieron registrarse, al excluir a trabajadores que hubieran ocupado cargos de confianza.
Ante ello, encabezó protestas junto a otros trabajadores sindicalizados, incluyendo el bloqueo de la Avenida Álvaro Obregón frente al Palacio Municipal de Culiacán, en exigencia de ser incluido en la contienda.
Finalmente, no logró su registro y Julio Duarte Apán fue reelecto sin competencia ahora para el período 2023-2026.
Además de su actividad sindical, Salas Gastélum incursionó en la política electoral.
En 2024 fue candidato a Diputado local por el Partido del Trabajo, elección que perdió ante la morenista Erika Rubí Martínez Rodríguez.
Posteriormente, el 8 de febrero de 2025, anunció su adhesión al Partido Verde Ecologista de México.
Fue en 2026 cuando logró competir formalmente por la dirigencia sindical.
El proceso inició con cuatro aspirantes, pero se redujo a dos luego de que Manuel Alfonso Espinoza Ramos y el propio Julio Duarte Apán declinaran por motivos personales y de salud, respectivamente.
La elección quedó entre Salas y Zayda Janeth Flores Manjarrez. Durante la campaña, ambos insistieron en que el proceso se desarrollaba con normalidad.
Previamente, el 28 de enero, también se registró el ataque armado contra los diputados por Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, hecho que llevó a Flores Manjarrez a expresar solidaridad, pero a la vez a subrayar que el proceso sindical continuaba sin relación con esos hechos y sin reportes de amenazas hacia su equipo.
El día de la elección, el 13 de febrero, la candidata afirmó que se trataba de “un día de alegría”, pese a que se reportaron pintas con mensajes intimidatorios en el recinto para inhibir el voto.
Salas Gastélum dijo no haber constatado esas amenazas y sostuvo que la jornada transcurría en calma, con presencia de elementos de seguridad.
Esa misma noche del viernes 13 de febrero, el conteo preliminar le dio el triunfo con mil 785 votos frente a mil 399 de Flores Manjarrez, con lo que se convirtió en dirigente electo para el periodo 2026–2029.
Cinco días después de la elección, el 18 de febrero, su domicilio ubicado en la Colonia Brisas del Humaya, en Culiacán, fue atacado a balazos por hombres armados que dispararon contra la fachada.
En ese hecho no hubo personas lesionadas.
Autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado aseguraron entonces que no existían denuncias previas de amenazas, y el propio Salas pidió evitar especulaciones y colaborar con las investigaciones.
Pese a ese antecedente, continuaba como secretario general electo y se preparaba para asumir el cargo el próximo 15 de mayo.
Su asesinato, ocurrió el 30 de abril dentro del mismo domicilio que había sido blanco de ataque en aquella ocasión.
En el mismo hecho resultó sin vida su escolta identificado como Benjamín “N”.