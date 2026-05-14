Homar Salas sí tenía elementos asignados para su seguridad: Alcaldesa de Culiacán

Olmes Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán asesinado el pasado jueves 30 de abril, sí contaba con escoltas asignados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, confirmó la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal.

A pregunta expresa, Ramos Villarreal dijo desconocer el número de elementos asignados y tampoco precisó si estos se encontraban con Salas Gastélum en el momento del ataque.

En ese sentido, explicó que será la Fiscalía General de Sinaloa la encargada de dar a conocer los avances en la investigación.

“Sí, había unos elementos asignados, te comento, pues será ya la fiscalía quien se encargue de dar todos estos avances o todo el contexto de este caso”, señaló.

“De momento no pudiera decirte el número de elementos que tenía asignados, pero pues igual todo forma parte de un proceso y pues ya será la instancia correspondiente a la que nos haga de conocimiento”, apuntó Ramos Villarreal.

El pasado martes 5 de mayo, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que, de manera preliminar, se tenía conocimiento de que Salas Gastélum contaba con cuatro personas asignadas para su seguridad, aunque aclaró que esa versión debía ser corroborada oficialmente.

También informó que habrían solicitado información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para confirmar tanto el número de escoltas como si estos se encontraban con Salas Gastélum al momento del ataque armado ocurrido el 30 de abril en su domicilio del Fraccionamiento Brisas del Humaya, en Culiacán, donde también murió Benjamín Olivares, integrante de su planilla sindical y quien fungía como Secretario de Deportes.