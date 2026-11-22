CULIACÁN._ Una persona armada ingresó a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave, presuntamente para buscar resguardo, pero se retiró antes de que elementos de seguridad realizaran una inspección, informó el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

El funcionario estatal confirmó que tuvo conocimiento del ingreso de esta persona al hospital, luego de que circularon videos sobre la presencia de hombres armados en la unidad médica.

“Tenemos informes de que sí llegó una persona armada, esa persona nos dio la impresión de que venía por un resguardo porque no estaba herido”, declaró.