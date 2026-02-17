$!Homenajean en ceremonia el valor de cuerpos de seguridad en Culiacán

En un acto que mezcló la gratitud con la exigencia, diversos sectores de la sociedad civil y el empresariado sinaloense se unieron para rendir homenaje a los hombres y mujeres que integran las corporaciones de seguridad y rescate en el estado. Bajo la premisa de ‘Cuidar a quienes nos cuidan es una responsabilidad de todos’, llamaron a las autoridades para que el reconocimiento no se limite a palabras, sino que se traduzca en mejores sueldos y prestaciones dignas. Durante la intervención de Luis Osuna Vidaurri, Presidente del Consejo Sinaloense de Empresarios, destacó el valor de los elementos que han permanecido firmes durante los periodos de crisis e inseguridad que ha vivido la región.







“Quiero agradecer a todos los organizadores de esta iniciativa ciudadana para dar un estímulo al valor que emplean esos valientes hombres y mujeres en nuestra sociedad, que nos protegen con su trabajo todos los días, muy especialmente en estos últimos 525 días de crisis que hemos vivido con la inseguridad en Sinaloa”, compartió Osuna Vidaurri. También fue enfático al solicitar que la dignificación policial incluya sueldos mínimos dignos, créditos para vivienda, seguros de vida suficientes y esquemas de pensión justos. “No puede haber tranquilidad duradera si quienes la sostienen trabajan con carencias. No puede haber paz sólida si quienes la defienden no cuentan con el respaldo pleno del Estado y de la sociedad”, señaló. Javier Llausás Magaña, Presidente de la Asociación Construyendo Espacios por la Paz, recalcó que la palabra problema ha sido borrada del diccionario de este movimiento, sustituyéndola por retos que solo podrán superarse con la unión de sociedad y gobierno. Recordó su propia vivencia como hijo de militar para empatizar con el sacrificio que realizan las familias de los uniformados, quienes viven bajo la constante angustia del riesgo que implica su labor.





