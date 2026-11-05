Homicidios en Sinaloa han subido más de 250%; el Gobierno planea incrementar apenas 18% a seguridad

A falta de revelaciones de fuentes anónimas de alto nivel cuyo nombre no se puede revelar, en las últimas semanas, Sinaloa ha dejado de estar de moda de los titulares nacionales e internacionales.

Atrás, y sin ninguna consecuencia concreta más allá del ostracismo y el repudio ciudadano, ha quedado el escándalo de Rocha Moya y sus coacusados por narcotráfico desde el Gobierno de Estados Unidos. Ninguna prueba ha venido del otro lado de la frontera y ningún avance hemos recibido de este lado de la supuesta investigación que la Fiscalía General de la República realiza. La realidad pareciera dar la razón a la vox populi que ya no cree en nada ni en nadie: todo ha sido, hasta ahora, pura política. ¿La pregunta es si lo seguirá siendo?

El problema es que mientras que Sinaloa deja de ser comidilla nacional por algunos días y en tanto llega un nuevo escándalo, los que vivimos aquí vemos que la violencia cambia pero no se va. Octubre fue el octubre más violento de nuestra historia y el segundo mes más violento de la disputa criminal que, también lo sabemos, no ha terminado, pues sus líderes siguen libres e impunes.

Ahora matan casi a una mujer por día y más de la mitad de los asesinatos ocurren en Mazatlán, nuestro principal destino turístico que ya paga, y pagará más fuerte en el futuro, las consecuencias económicas y sociales de la incapacidad de nuestras autoridades para controlarlo. Aunque nos digan que la cifra de militares en el puerto llegará en estos días a los casi 14 mil elementos de refuerzo.

Eso sí, queda claro que mientras Sinaloa lidera en materia de violencia letal a nivel nacional, en lo local el morenismo se ha conformado en tres fuerzas políticas que están más concentradas en obtener el mayor poder posible que en resolver el Estado y que bien pueden conjugarse de manera temporal.