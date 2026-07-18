$!Honran autoridades de Sinaloa legado de Benito Juárez a 154 años de su fallecimiento

Con un acto cívico que reunió a representantes de los tres poderes del Estado y mandos castrenses, las autoridades civiles y militares de Sinaloa conmemoraron este sábado el 154 aniversario luctuoso de Benito Juárez García.

La ceremonia inició en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno con el izamiento de la bandera nacional a media asta en señal de duelo, protocolo que fue acompañado por los acordes de las bandas de guerra pertenecientes a la Guardia Nacional y la Novena Zona Militar.

Durante el evento, se destacó la relevancia histórica del ‘Benemérito de las Américas’, quien falleció el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.