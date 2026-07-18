$!Honran autoridades de Sinaloa legado de Benito Juárez a 154 años de su fallecimiento

Con un acto cívico que reunió a representantes de los tres poderes del Estado y mandos castrenses, las autoridades civiles y militares de Sinaloa conmemoraron este sábado el 154 aniversario luctuoso de Benito Juárez García.
La ceremonia inició en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno con el izamiento de la bandera nacional a media asta en señal de duelo, protocolo que fue acompañado por los acordes de las bandas de guerra pertenecientes a la Guardia Nacional y la Novena Zona Militar.
Durante el evento, se destacó la relevancia histórica del ‘Benemérito de las Américas’, quien falleció el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.
En el discurso oficial se hizo un recuento de su legado político, enfatizando su papel como impulsor de la Reforma Liberal y la Constitución de 1857, herramientas legales que buscaron dar solución a las problemáticas sociales de su época.
Asimismo, se reflexionó sobre la visión de paz que promovía Juárez, la cual no se limitaba a la simple coexistencia, sino a una convivencia profunda basada en los valores humanos, ideal que se considera vigente ante los conflictos actuales que vive el mundo.
Como parte del homenaje, los asistentes montaron una guardia de honor al pie del monumento dedicado al estadista oaxaqueño.
El momento de mayor solemnidad se alcanzó cuando las bandas de guerra ejecutaron el toque de silencio, rindiendo tributo a la figura que consolidó el marco jurídico de la nación.
Al concluir la conmemoración, representantes del Ayuntamiento de Culiacán, la Novena Fuerza Aérea Militar y la comandancia regional agradecieron la presencia de los invitados, reafirmando el compromiso institucional con los valores republicanos.