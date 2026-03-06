$!Honran el legado de Martha Georgina Orozco: Una pionera que abrió brecha a la mujer empresaria en Sinaloa

En un marco de gratitud y reconocimiento a su visión pionera, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa Culiacán rindió un homenaje a su socia fundadora, Martha Georgina Orozco, en cuya trayectoria de más de tres décadas fue pionera y abrió brecha a la mujer empresaria en Sinaloa El evento, realizado en Centro Sinaloa de las Artes Centenario, reunió a autoridades, familiares y diversas generaciones de empresarias para celebrar el legado de una mujer que irrumpió en el mundo de los negocios cuando este era en su mayoría de hombres.

Más allá de los negocios, se resaltó su labor filantrópica a través de la Asociación Gilberto, apoyando a damnificados por desastres naturales, y su papel en el Parlamento Ciudadano de Sinaloa, donde ha promovido soluciones a los problemas del estado. Al tomar la palabra, Georgina Orozco instó a las presentes a nunca dejar de prepararse. “Yo aprendí a cómo fortalecerme en mi vida y todavía en este momento uno tiene que aprender, aprender y aprender”, señaló Georgina Orozco.

Durante el homenaje, se recordó que la faceta emprendedora de la galardonada inició a la temprana edad de 15 años. Consolidó empresas de gran impacto como Central de Descuentos, que llegó a coordinar a 5 mil vendedoras en el país, y la reconocida firma Vanessa Boutique, fundada en 1975 y sinónimo de elegancia y calidad. Uno de los momentos más destacados de la reseña biográfica fue la mención de una anécdota con el líder político y empresarial Maquío Clouthier ante la sorpresa por ver a una mujer con la respuesta correcta en un foro de hombres, a lo que Georgina Orozco sentenció que el intelecto no tiene sexo.