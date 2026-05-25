$!Hospital General de Culiacán celebra 36 años; anuncian nuevas plazas y tecnología robótica

Con la promesa de una transformación tecnológica y un fuerte énfasis en el humanismo, el Hospital General de Culiacán doctor Bernardo Gastélum inauguró su 36 Congreso de Aniversario y la Jornada de Enfermería. Bajo el lema “Transformando el cuidado, liderando el futuro”, la institución celebró más de tres décadas de servicio consolidándose como un referente de salud en el noroeste de México. Durante el evento, el director del nosocomio, Jesús Ramón Figueroa Vega, destacó que el personal de enfermería es el corazón de la institución y una pieza fundamental para cumplir con la política de trato digno que impulsa el sistema IMSS-Bienestar.

“Hoy toca el turno a lo que yo siempre digo: el alma del hospital”, expresó Figueroa Vega. Pese a los avances, la jornada también sirvió para reflexionar sobre las dificultades del sector. La jefa de Enfermería, Hermilia Páez Gámez, reconoció en un emotivo discurso los retos actuales, tales como el déficit de personal y la sobrecarga laboral que enfrentan los trabajadores. “36 años se dicen fácil, pero representan miles de historias de entrega y evolución institucional”, señaló Páez Gámez.

Instó a las nuevas generaciones a prepararse para una medicina cada vez más compleja sin perder la empatía y la cercanía con el paciente. “La enfermería sigue siendo la fuerza que humaniza y la voz que lidera el cuidado integral del paciente”, afirmó. La declaratoria inaugural estuvo a cargo del doctor Julio César Quintero Ledezma, coordinador estatal de IMSS-Bienestar, quien destacó la gran capacidad resolutiva del hospital. “El Hospital General de Culiacán es la perla de la corona”, expresó.