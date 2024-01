CULIACÁN._ Durante diciembre, la mayor parte de las personas que han acudido al Hospital General de Culiacán ha sido para atenderse por enfermedades relacionadas con las vías respiratorias o afectaciones pulmonares, tanto adultos como niños.

Luis Alberto Carrillo, encargado de Trabajo Social del hospital, señaló que también ha habido casos por accidentes viales, sobredosis de alguna droga o alcoholismo.

“En el mes de diciembre, las personas que más ingresan a urgencias son los pacientes de enfermedades pulmonares, respiratorias. Igual los niños también, han estado viniendo niños con problemas respiratorios, pero sobre todo los accidentes en motos, están a la orden día”, dijo.

“Accidentes en automóvil, sobredosis, alcoholismo. También de armas de fuego. Casos que ves tú, que antes venían más hombres, ahora vienen más mujeres que hombres”.

El encargado de Trabajo Social reveló que curiosamente en el Hospital General, en este mes no se han presentado casos de atenciones por accidentes por el mal uso de pirotecnia.

“No me ha tocado. El año pasado sí me tocó pero esta vez no me ha tocado un caso así. Ningún caso en todo el mes”, explicó Carrillo.

“Aunque han habido muchos que han mencionado que no tiren cuetes, pero siguen tirando. Pero aquí no me ha tocado un caso fuerte, no como antes. Antes a cada rato venían”.