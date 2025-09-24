$!Hospital General de Culiacán inicia proceso de credencialización para el acceso de personal

La Secretaría de Salud de Sinaloa inició con el proceso de credencialización para el acceso de personal al Hospital General IMSS-Bienestar de Culiacán, con la finalidad de tener un registro único de trabajadores y así brindar garantías de seguridad.

El Hospital General IMSS-Bienestar de Culiacán implementará diferentes medidas de protección en beneficio de los trabajadores, familias y pacientes del nosocomio.

Actualmente, un equipo de tecnologías se encuentra tomando las fotografías al personal de salud que labora en esta institución y serán entregadas en los próximos días.

Las credenciales contarán con medidas de seguridad como tarjeta inteligente con sistema de seguridad, holograma de seguridad con candados de luz ultravioleta, chip con tecnología NFC y se escaneará la tarjeta del trabajador en un equipo móvil donde aparezca su base de datos.