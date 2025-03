$!Hospital General de Culiacán reinicia historia de 35 años, ahora rumbo a Imala

Este sábado José vio cómo el Hospital General de Culiacán se acercó más a su tierra y estará instalado a 80 kilómetros de su ciudad de origen.

Una amiga lo invitó y a cambio de su trabajo de limpieza y apoyo para movilizar a los enfermos o heridos, lo alimentan y lo dejan habitar en una campaña a un costado del área de urgencias.

Le pesa el cambio, y no responde advirtiendo las lágrimas, cuando se le pregunta qué significa para él este momento.

“Me pesa, porque allá ni he ido a ver, pero ya me dijo servicio social, le dije yo ‘¿qué voy hacer? Te vas a ir conmigo’, me voy a ir (al Hospital nuevo)”, dijo.