Hospital Pediátrico de Sinaloa llama a extremar precauciones para prevenir accidentes infantiles en vacaciones

Ante el incremento de accidentes domésticos durante el periodo vacacional decembrino, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a través del Hospital Pediátrico de Sinaloa, hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a extremar precauciones y mantener una vigilancia constante sobre niñas, niños y adolescentes.

La dependencia estatal informó que durante las vacaciones es común que aumenten los accidentes dentro del hogar, los cuales pueden derivar en lesiones que ponen en riesgo la integridad de la población infantil.

Entre los incidentes más frecuentes se encuentran quemaduras por agua o alimentos calientes, caídas, intoxicaciones por productos de limpieza y heridas ocasionadas por objetos punzocortantes.

El director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Carlos Mijaíl Suárez Arredondo, explicó que muchas de estas situaciones pueden prevenirse si se refuerzan las medidas de seguridad en casa, especialmente en espacios como la cocina, donde suelen ocurrir quemaduras por escaldaduras durante la preparación de alimentos.

Indicó que es importante evitar que los menores jueguen en áreas donde se manipulan líquidos calientes y mantener fuera de su alcance sustancias tóxicas que puedan resultar peligrosas.

También recomendó no almacenar productos nocivos en envases de bebidas o alimentos, ya que pueden ser confundidos por los niños y provocar ingestiones accidentales.

Suárez Arredondo señaló que sustancias como cloro, insecticidas y raticidas deben resguardarse adecuadamente, al igual que objetos punzocortantes, encendedores y recipientes grandes con agua, como cubetas o tinacos, que representan un riesgo de caídas o ahogamiento.

“Hay que poner atención en los accidentes que pueden pasar en casa como son quemaduras por escaldaduras al momento de preparar alimentos, evitar que los niños estén jugando en la cocina, hay que evitar dejar alguna sustancia tóxica al alcance de los niños y evitar almacenar sustancias que pueden ser nocivas en frascos de sustancias comestibles, porque los niños pueden confundir las sustancias e ingerirlas de manera accidental”, explicó.

El llamado de las autoridades de salud incluye la supervisión constante de los menores, tanto dentro como fuera del hogar, así como la revisión de los espacios para eliminar posibles riesgos que puedan derivar en accidentes durante el periodo vacacional.

Finalmente, el Hospital Pediátrico de Sinaloa reiteró que la prevención en el hogar es un factor clave para evitar emergencias médicas y permitir que las familias sinaloenses disfruten de las fiestas decembrinas en condiciones seguras, reduciendo la necesidad de atención hospitalaria por accidentes evitables.