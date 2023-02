El área de urgencias y las dos camas destinadas a atender a niños quemados no pueden operar hasta que estén instalados los quirófanos en el nuevo edificio, porque en ocasiones los pacientes que llegan a emergencias tienen que pasar directamente a cirugía y como el viejo y nuevo edificio no están conectados, no podrían trasladarlos de un área a otra; lo mismo ocurre con el área de quemados, si surge alguna complicación que requiera cirugía.

Suárez Arredondo detalló que una parte del viejo edificio será para ampliar el albergue de atención a familiares de pacientes, y otra sección será demolida para hacerla estacionamiento.

“De momento, pero obviamente por el espacio se valorará algún otro tipo de proyecto de acuerdo a alguna necesidad que se tenga ahí pendiente”, explicó.

El área de hemato-oncología quedará igual porque es la parte más nueva del viejo hospital, la cual fue construida durante la administración del ex Gobernador Mario López Valdez, entre 2011 y 2016.

En septiembre de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el nuevo Hospital Pediátrico de Sinaloa, en un principio el evento fue anunciado como inauguración, pero un día antes de la gira del Mandatario, el Gobierno de Sinaloa informó que solo sería una supervisión de obra.

Desde entonces, el hospital solo operaba en el área de consulta externa, en paralelo con el viejo edificio que concentraba el resto de los servicios.