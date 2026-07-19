Hospital Pediátrico de Sinaloa registra 10 intoxicaciones de menores por drogas y medicamentos en 2026; tres fueron por fentanilo

El Hospital Pediátrico de Sinaloa ha atendido 10 casos de intoxicación en menores de edad por consumo de drogas y medicamentos durante lo que va de 2026, informó su director, Carlos Mijaíl Suárez Arredondo.

Del total de casos, tres estuvieron relacionados con consumo de fentanilo, tres con mariguana, dos con medicamentos para dormir y dos más con otro tipo de fármacos.

Suárez Arredondo explicó que, aunque todas las intoxicaciones fueron clasificadas entre leves y moderadas y no se registraron fallecimientos, los pacientes requirieron hospitalización y vigilancia médica.

“Van 10 casos. Afortunadamente ninguno tuvo un desenlace fatal, pero sí es un tema social que se debe atender para evitar que estos menores reincidan”, señaló.

Precisó que el 70 por ciento de los casos corresponde a adolescentes que consumieron las sustancias de manera intencional, mientras que el 30 por ciento restante fueron menores que las ingirieron de forma accidental al encontrarlas dentro de sus hogares.

Advirtió que el consumo de drogas y ciertos medicamentos puede provocar una depresión progresiva del sistema nervioso central.

“Conforme aumenta el consumo, mayor es el riesgo de depresión del sistema nervioso, lo que puede llevar a un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio y, como consecuencia, a la muerte”, alertó.

Ante esta situación, llamó a los padres de familia a mantener una comunicación constante con sus hijos, identificar oportunamente posibles cambios de conducta y buscar ayuda profesional cuando exista sospecha de consumo.

Agregó que el Hospital Pediátrico cuenta con un área de psicología y ofrece pruebas para detectar consumo de sustancias ilícitas cuando los familiares tienen dudas sobre un posible caso.

“Si los padres sospechan que el menor consumió alguna sustancia, pueden acudir al hospital; se les realiza la prueba sin costo para confirmar o descartar el consumo e iniciar la atención necesaria”, indicó.