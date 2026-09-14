Hospital Pediátrico de Sinaloa suma 55 mil atenciones en 46 años

Con 46 años de historia, el Hospital Pediátrico IMSS-Bienestar de Sinaloa ha brindado más de 55 mil atenciones entre consultas de pediatría, subespecialidades y urgencias, además de ofrecer servicios especializados para la atención de niñas y niños.

El hospital, ubicado en Culiacán, se ha consolidado como uno de los principales referentes de atención pediátrica en Sinaloa y el noroeste del País, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal.

Entre los servicios y programas con los que cuenta se encuentran el implante coclear, tamiz auditivo, cirugía cardíaca y atención para pacientes con labio y paladar hendido.

El Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, destacó la importancia del hospital no sólo por la atención médica que brinda, sino también por su papel en la formación de personal especializado que posteriormente se incorpora a otras unidades médicas del Estado.

“El Hospital Pediátrico sin duda es un ícono en todo el noroeste del país, en Sinaloa ni se diga, es el referente más importante de la salud pediátrica pues es aquí, aquí donde se forma el recurso humano que va a las calles, que va a las otras comunidades, otros municipios y puede salvar niños”, dijo.

González Galindo señaló también la importancia de mantener el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento del nosocomio, así como conocer directamente las necesidades del personal que trabaja en las unidades médicas.

A 46 años de su creación, el Hospital Pediátrico continúa atendiendo a pacientes que requieren desde consultas y atención de urgencias hasta procedimientos y tratamientos especializados.

La Secretaría de Salud estatal señaló que continuará impulsando acciones para fortalecer la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de trabajo del personal, con el objetivo de mantener la atención especializada para la población infantil.