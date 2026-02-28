Hospital Regional de Especialidades traerá beneficios históricos a Culiacán: Juan de Dios Gámez

CULIACÁN._ El arranque de la construcción del Hospital Regional de Especialidades por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa un parteaguas para Culiacán, tanto en el fortalecimiento del sistema de salud como en el desarrollo económico de la ciudad, subrayó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, tras la colocación de la primera piedra de esta obra.

Al participar este sábado en el acto de inicio de este nuevo hospital, el Presidente Municipal agradeció el respaldo permanente del Gobierno de México y resaltó que los beneficios de este hospital se reflejarán directamente en la calidad de vida de los culiacanenses, señala un comunicado.

“Darle las gracias a la Presidenta por su respaldo en todo momento a la gente de Culiacán; los hechos y los testimonios hablan de que así es. El evento del día de hoy, un hospital de esta naturaleza en beneficio de la gente de Culiacán, va a generar grandes beneficios en el tema de la salud, pero también en el tema de empleos; van a ser más de mil empleos, la inversión y la derrama económica”, expresó.

Gámez Mendívil destacó que la visita de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, marca una nueva etapa para el desarrollo del municipio y del estado, al traducirse en acciones concretas que atienden necesidades prioritarias.

“Representa algo nuevo, deriva en cosas positivas, de cara a atender los retos y los desafíos, pero también al desarrollo de las comunidades. Es importante y valoramos que se dé tiempo en su agenda a nivel nacional para estar con nosotros”, añadió el edil.

El arranque de esta obra fue encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, así como por autoridades federales y estatales.

Sobre las características del hospital, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que contará con 400 camas, 12 quirófanos, equipo de alta tecnología, 48 especialidades médicas, Clínica del dolor, unidad de cuidados intensivos, imagenologia, farmacia, y un helipuerto para la atención de emergencias con pacientes de código infarto, infraestructura que beneficiará a miles de sinaloenses.

La construcción estará a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, consolidando una obra estratégica que fortalecerá el sistema de salud y el desarrollo regional.