Hospitales de Sinaloa mantendrán Código Plata pese a baja de heridos de bala hospitalizados: Salud

Aunque ha disminuido el número de personas heridas de balas que permanecen hospitalizadas, el protocolo Código Plata continuará de manera permanente en las unidades médicas de Sinaloa que lo requieran, informó el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

Señaló que actualmente se tienen nueve pacientes internados en el Hospital General de Culiacán, una de las cifras más bajas que han registrado desde que inició la crisis de seguridad.

“Código Plata se queda, ya va a ser un área que se va a quedar instaurada en la unidad médica que se requiere porque pues la seguridad del personal también está por delante de todo”, declaró.

En su punto más alto, indicó, llegaron a tener alrededor de 22 pacientes hospitalizados de manera simultánea en hospitales de todo el Estado.

Esa cifra todavía se registraba a principios de este año, aunque posteriormente disminuyó, tuvo algunos repuntes y ahora volvió a bajar.

“Ha bajado afortunadamente el número de casos de internamiento y ayer me reportaban que había nueve internados. Creo que es de las cifras más bajas que hemos llegado a tener hospitalizados en el Hospital General”.

El Código Plata comenzó a implementarse en el Hospital General de Culiacán en octubre de 2025, después de hechos violentos registrados dentro de hospitales.

El esquema contempla un área destinada para atender a personas heridas por arma de fuego y medidas para restringir y vigilar el acceso a esa zona.

Entre las medidas que se han incorporado están controles de acceso, credencialización del personal y videovigilancia, mientras que autoridades de seguridad y salud mantienen coordinación para proteger a pacientes, trabajadores y visitantes.

Explicó que el protocolo ha ido perfeccionándose y actualmente existen criterios para determinar cuándo debe aplicarse, por lo que consideró necesario mantenerlo como una medida de seguridad.

“Ha sido cada vez más sofisticada, ya está en un proceso, hay criterios y creo que ese protocolo que ya una vez se empezó a hacer allí vale la pena mantenerlo por la seguridad de todos, pero se queda, se quedará”, dijo.

En Mazatlán, agregó, actualmente no tienen reporte de pacientes internados por heridas relacionadas con hechos violentos, aunque anteriormente sí se han atendido casos.

“Afortunadamente, no hemos tenido incidencias en Mazatlán”.

El Secretario indicó que la atención se concentra principalmente en Culiacán, particularmente cuando los pacientes requieren mayor supervisión o atención especializada y deben ser trasladados desde otras unidades.

Además del Hospital General, el Instituto Mexicano del Seguro Social también recibe a personas heridas, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado atiende una cantidad menor, principalmente a población militar.