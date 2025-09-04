Hospitales de Sinaloa notificarán a autoridades de seguridad ingreso de pacientes con heridas de bala

Autoridades de salud de centros médicos y hospitales notificarán de manera inmediata a autoridades si ingresan personas heridas por bala.

El titular de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, comunicó que, se sostuvo una reunión con todas las corporaciones de seguridad, así como los delegados del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, en la búsqueda de que se notifique el ingreso de pacientes heridos de arma de fuego.

“El día de ayer nos reunimos en la novena zona militar con el personal militar, con seguridad pública municipal, estatal, fiscalías, y también estuvieron los delegados del IMSS, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar. Ahí acordamos una nueva estrategia en la atención de hospitales y la evaluación de heridos, también la dinámica que van a tener las puertas de seguridad, y con ello también la notificación rápida que se debe hacer de las unidades para que no se lleven a cabo sucesos como los ocurridos anteriormente”, dijo.

Asimismo, mencionó que se mantienen los filtros de seguridad en los hospitales, por lo que se pide a los trabajadores de la salud portar su bata, gafete y pasar por el detector de metales.

De acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Salud de Sinaloa, desde que inició la crisis de seguridad hace un año se han registrado cuatro ataques en espacios de salud que dependen de la autoridad estatal, siendo los últimos dos los más violentos en los que se incluye el ataque al Hospital General y el caso de la masacre en el Hospital Civil que dejó cuatro muertos y dos heridos el pasado fin de semana.