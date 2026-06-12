Hotelería en Culiacán registra un incremento del 34% respecto a 2025

Con un aumento acumulado del 34 por ciento de enero a mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, la industria hotelera de la capital sinaloense muestra señales de movimiento.

Sin embargo, el gremio advierte que esta cifra es insuficiente para hablar de una recuperación real frente a los niveles registrados antes del estallido de la violencia en la región.

De acuerdo con José Manuel de las Rivas, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán, el sector se mantiene en una situación económica crítica, calificada como golpeada y con una recuperación ligera.

“Hemos visto un incremento contra el año pasado a las mismas fechas del 2025 contra el 2026 de un 34 por ciento”, señaló Manuel de las Rivas.

La aparente mejora del 34 por ciento responde a que el 2025 fue un año extraordinariamente crítico para la plaza, lo que genera un contraste estadístico positivo, pero engañoso en términos de estabilidad financiera.

La verdadera preocupación del sector surge al comparar la actividad actual con el año 2024, periodo previo al inicio de las confrontaciones entre criminales.

Al realizar este contraste, la cifra del 34 por ciento se vuelve negativa, evidenciando un rezago sustancial en la ocupación y el flujo de visitantes.

“Ahí sí nos estamos quedando a deber porque estamos al revés, estamos un 34 por ciento, pero abajo, o sea, negativos”, compartió.

El ligero repunte observado en los primeros meses del año no se atribuye a una normalización del turismo, sino a la presión de los compromisos comerciales que ya no pueden seguir siendo postergados.

Según los reportes del gremio, en cuanto se percibe una breve tregua en los hechos violentos, los viajeros de negocios se animan a visitar la ciudad por estancias breves para atender asuntos esenciales.

No obstante, el mercado que no tiene la obligación de visitar la ciudad ha optado por mantenerse alejado debido a la percepción de inseguridad.

“La gente tiene percepción del miedo por la situación de violencia que existe en la plaza”, indicó.

El organismo destacó que muchos visitantes potenciales prefieren no arriesgarse al considerar a la ciudad como una zona de alto riesgo en las condiciones actuales.