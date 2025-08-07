$!Hoteles de Culiacán llenos de oficiales federales: un respiro económico para el sector en medio de la crisis

En medio de la peor crisis de ocupación hotelera en años, los hoteleros de Culiacán han encontrado un respiro inesperado con el arribo de elementos de fuerzas federales que se han instalado en varios hoteles de la ciudad.
José Manuel Rivas, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán, confirmó que desde hace semanas se hospeda personal de diversas corporaciones de seguridad en hoteles por toda la ciudad.
Aunque aún no se cuenta con una cifra oficial de cuántos elementos ocupan habitaciones, la presencia es significativa.
“Estamos por debajo del 50 por ciento en comparación con la ocupación del año pasado. Cualquier cosa que sume es bienvenida”, declaró Rivas.
Añadió que el sector atraviesa una situación crítica, agravada por la temporada de verano, históricamente la más baja en afluencia turística, y por el clima de violencia que afecta al estado desde septiembre de 2024.
La llegada de los efectivos mayormente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha gestionado mediante tarifas especiales y pagos a crédito, cubiertos por la Federación.
“Puede tardar un mes, 15 días, hasta tres meses en que se pague. Pero es un ingreso que nos ayuda a mantenernos a flote”, explicó el líder hotelero.
Aunque el hospedaje de fuerzas del orden no es nuevo, Rivas destaca que nunca se había visto una ocupación tan visible por parte de corporaciones de seguridad.
El gremio espera tener un panorama más claro tras su próxima reunión mensual, prevista después del 20 de agosto.
Ahí se recopilarán datos para conocer el impacto real de este fenómeno en los niveles de ocupación y en las finanzas de los establecimientos afiliados.
Ante la falta de turismo convencional por motivos de seguridad, los hoteleros proponen a las autoridades que realicen eventos oficiales en Culiacán para incentivar el uso de servicios de hospedaje.
“Todo lo que traiga visitantes a la ciudad nos ayuda. Ya sean eventos de gobierno o privados, necesitamos que se genere movimiento”, concluyó Rivas.