$!Hoteles de Culiacán llenos de oficiales federales: un respiro económico para el sector en medio de la crisis

En medio de la peor crisis de ocupación hotelera en años, los hoteleros de Culiacán han encontrado un respiro inesperado con el arribo de elementos de fuerzas federales que se han instalado en varios hoteles de la ciudad. José Manuel Rivas, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán, confirmó que desde hace semanas se hospeda personal de diversas corporaciones de seguridad en hoteles por toda la ciudad.

Aunque aún no se cuenta con una cifra oficial de cuántos elementos ocupan habitaciones, la presencia es significativa. “Estamos por debajo del 50 por ciento en comparación con la ocupación del año pasado. Cualquier cosa que sume es bienvenida”, declaró Rivas. Añadió que el sector atraviesa una situación crítica, agravada por la temporada de verano, históricamente la más baja en afluencia turística, y por el clima de violencia que afecta al estado desde septiembre de 2024.