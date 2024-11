Hoteles en Culiacán contemplan cierres y bancarrota por falta de visitantes en medio de crisis de violencia

Hoteleros en Culiacán contemplan cerrar o declarar en bancarrota establecimientos por la escasez de visitantes, agravada por la crisis de violencia que afecta a la entidad desde hace más de dos meses, declaró el presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles.

José Manuel de la Rivas Flores declaró que los hoteles tienen más de la mitad de las habitaciones vacías que el año pasado en este mismo periodo, además, que los precios se han reducido para atraer a más clientes, pero aun así no están logrando recuperar los niveles de ocupación de antes.

“La ocupación hotelera con respecto al año pasado, mismo mes, estamos arrastrando ahorita un decremento arriba del 55 por ciento, esto es lo que tenemos registrado con los socios y traemos la tarifa alrededor de un 10 a 15 por ciento más baja que el año pasado”, aseguró.

En ese sentido, indicó que los ingresos de los hoteles no son suficientes ni siquiera para cubrir sus costos básicos, como los servicios y otros gastos operativos, sumado a que deben enfrentar la obligación de pagar el aguinaldo a sus empleados.

“La mayoría de los hoteles no están alcanzando las ventas para poder romper el punto de equilibrio por lo cual estamos en una situación apretada con respecto a los recursos y vamos a enfrentar, desgraciadamente lo que ya prácticamente está a la puerta, lo que es el aguinaldo, ahora que no existe el recurso para poder salir adelante y algunos casos estamos contemplando el cierre e inclusive la bancarrota de algunas de las empresas porque no se puede, el visitante ni el que tiene que venir a Culiacán está viniendo a Culiacán”, señaló.

“Es una estrategia que se ha visto con los abogados para ver hasta dónde podemos llegar, el alcance, qué tanto se pudiera mitigar el castigo económico, pero es gente que ya seriamente lo está considerando”.

Subrayó que está situación de inseguridad está arruinando los esfuerzos previos de recuperación por la crisis sanitaria del Covid-19, llevando a las empresas a una crisis mayor.

“Apenas estábamos queriendo recuperar un poco de las pérdidas que tuvimos con el Covid y está situación otra vez nos vuelve a golpear sustancialmente y contundentemente a la economía de las empresas que nosotros estamos representando”.

Destacó que a pesar de los esfuerzos por obtener ayuda mediante acercamientos con autoridades municipales, estatales, federales y diputados, no han recibido una respuesta efectiva ni soluciones concretas para la situación que atraviesan.

“Hemos estado buscando los apoyos por conducto de la intercamaral, por conducto de acercamientos con autoridades y con diputados y no hay una respuesta real”.

“Nos pega a todos, pero más le pega, un ejemplo, al hotelero independiente que no tiene de dónde agarrarse, a dónde voltear, el empresario que volea al Ayuntamiento y no hay ayuda y voltea al gobierno y no ni siquiera reconocimiento a lo que pasa y la federación, bien gracias”, puntualizó.