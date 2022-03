$!Hoy, en Culiacán, las mujeres no pararon

Las calles de la capital sinaloenses no cambiaron este 9 de marzo, las mujeres no faltaron, las mujeres no pararon.

No pararon porque no estaban enteradas de la convocatoria de desaparecer por un día a manera de protesta, no pararon porque el hacerlo podría acarrearles consecuencias, o porque simplemente no pueden permitírselo ya que viven al día.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas de alcance nacional convocaron a las mujeres a no laborar ni a atender obligaciones académicas este 9 de marzo. La idea es exponerle al país el impacto de las aportaciones económicas y productivas que las mujeres representan.