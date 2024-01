Este miércoles, el Ayuntamiento le entregó un aviso comunicándole que no tenía permiso para vender en la banqueta, por lo que ahora tiene temor de perder su negocio.

Todo el día está ahí, pero en diferente zona, ya que sólo le tienen permitido vender en un horario fijo. Lleva su carpa gris para que el sol no le queme, su mesa y hielera.

Mencionó que desde que tiene trabajando en el punto, jamás le habían dado la negativa. Además, descubrió que no sólo a él le dieron el aviso, sino también a los demás 19 vendedores de la orilla de la calle que tienen tiempo siendo competencia de Félix.

“Fui a ver a Jorge Juárez, el que manda de los vendedores, y entonces en esa oficina me dijeron que este era un aviso para que supiéramos, pero de aquí a mañana o pasado nos iban a decir qué. Entonces no sé realmente si nos van a correr o no”, contó Hugo.

“Dicen que no quieren a ningún vendedor ambulante, que no tienen derecho de estar aquí. Dicen que sólo los discapacitados no los van a quitar, pero pues yo ya tengo tiempo aquí”, comentó.

Hugo Rafael Félix sólo espera a que las autoridades le resuelvan y lleguen a un acuerdo para seguir saliendo adelante.

“No sé realmente si me van a correr o no, pero espero que para pasado mañana todo quede bien”, expresó.