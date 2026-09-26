Humedad de ‘Polo’ provoca lluvias en centro y sur de Sinaloa

La humedad asociada al Huracán Polo está favoreciendo la presencia de lluvias fuertes e intensas este sábado en Sinaloa, al combinarse con las condiciones del monzón mexicano, explicó el especialista en meteorología, Juan Espinosa Luna.

Aunque “Polo” se encuentra sobre el Pacífico y no se prevé que toque tierra en Sinaloa, su circulación está aportando una importante cantidad de humedad hacia el estado.

Esta humedad interactúa con el monzón mexicano y genera las condiciones para el desarrollo de nubosidad y lluvias, principalmente en el centro, sur y las zonas serranas de Sinaloa.

Espinosa Luna señaló que durante este sábado se observa una extensa zona de nubosidad que abarca desde Mocorito y Culiacán hasta sectores del sur del estado, con precipitaciones de distinta intensidad.

Las lluvias más fuertes se están concentrando particularmente en zonas de la sierra, entre Culiacán, Cosalá, Elota y Rosario, así como en áreas cercanas a los límites de Sinaloa con Durango.

Para las próximas 24 a 48 horas, el especialista prevé que continúen las precipitaciones y que los mayores acumulados se presenten precisamente en las zonas serranas.

Uno de los modelos meteorológicos que analiza Espinosa Luna estima acumulados de alrededor de 35 milímetros, aunque existen otros escenarios que calculan cantidades menores.

Para el lunes, agregó, la mayor concentración de lluvia se trasladaría hacia la zona serrana, con precipitaciones que podrían alcanzar sectores de Badiraguato, Culiacán y otras áreas de la sierra.

Las condiciones previstas ya comenzaron a reflejarse la noche de este sábado en diferentes puntos de Sinaloa.

El Instituto Estatal Protección Civil reportó lluvia fuerte en el municipio de Eldorado, así en Culiacán en la sindicatura de Quilá, Culiacancito y la comunidad de Estación Abuya y, así como en la zona urbana en el Fraccionamiento Los Ángeles y Valle Alto.

Mientras que en Escuinapa también registró lluvia fuerte.

La dependencia recomendó a la población evitar cruzar arroyos y calles que pudieran presentar inundaciones, además de utilizar el número 9-1-1 ante cualquier emergencia.