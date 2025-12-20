Humo en Culiacán proviene de trabajos para sofocar incendio en el relleno sanitario: PC Municipal

CULIACÁN._ La presencia de humo visible desde distintos puntos de Culiacán se debe a los trabajos de remoción y sofocamiento del incendio registrado en el relleno sanitario, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, explicó que las labores que se realizan con maquinaria especializada han generado columnas de humo que, debido a los vientos registrados en las últimas horas, se perciben con mayor intensidad en diversas zonas de la ciudad.

“Informarles que continuamos con los trabajos de remoción y de sofocamiento en el basurero de Culiacán, conocido como relleno sanitario. En este sentido informarles hacer un atento aviso que el humo que se percibe o se logra ver en distintos puntos de la ciudad son derivados de estos mismos trabajos”, dijo.

Precisó que, tras las valoraciones realizadas, descartan que exista algún riesgo para la población y confirmó que el incendio se encuentra bajo control.

Detalló que los trabajos continúan con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y personal operativo, y se estima que en el transcurso de este sábado el incendio quede sofocado en su totalidad.

“Está totalmente controlado y se está trabajando para sofocarlo en su totalidad en el transcurso del día”, aseguró.

El funcionario agregó que cualquier información adicional relacionada con esta situación será difundida de manera oportuna a través de los canales oficiales de Protección Civil Municipal.