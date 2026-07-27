Huracán Genevieve provoca oleaje de hasta 3 metros de altura en Sinaloa; autoridades llaman a extremar precauciones

Aunque el huracán Genevieve se mantiene alejado de las costas mexicanas, su amplia circulación continúa generando efectos indirectos en el País, entre ellos un incremento en el oleaje sobre las playas del sur de Sinaloa, además de aportar humedad que favorece lluvias importantes en la entidad.

El Meteorólogo de Protección Civil Estatal, Juan Pablo Cerón Hernández, informó que el ciclón alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 835 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Presenta vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, con rachas de hasta 305 kilómetros por hora.

Explicó que el fenómeno se desplaza hacia el noroeste, alejándose gradualmente de las costas nacionales, además de que comenzará a debilitarse en los próximos días. Sin embargo, su circulación continúa favoreciendo el ingreso de humedad hacia estados del Pacífico mexicano, entre ellos Sinaloa.

“Cada vez se va a estar alejando más de lo que son costas mexicanas y también continuará debilitándose. No obstante, aún cuando no va a impactar a ningún estado de la República Mexicana, su circulación estará reforzando el flujo de humedad hacia estados del occidente y sobre todo el sur de Sinaloa”, expresó.

Cerón Hernández señaló que las lluvias registradas este lunes en gran parte del estado están relacionadas con la trayectoria y circulación del huracán, por lo que durante las próximas horas aún podrían presentarse precipitaciones de consideración.

Advirtió que el oleaje en las playas del sur de Sinaloa se mantiene entre los dos y tres metros de altura, mientras que para este martes podría incrementarse hasta alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros.

Ante este panorama, recomendó a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales de Protección Civil.

“Más que nada a la población en general sobre todo la que está en la costa, pues mantenerse al pendiente y obedecer las indicaciones de los salvavidas, evidentemente respetar la señalización en las playas”, comentó.

El especialista indicó que para el sábado Genevieve podría encontrarse ya muy alejado del territorio nacional y degradarse a tormenta tropical.

No obstante, destacó que este sistema ha contribuido a generar lluvias benéficas en Sinaloa, principalmente en las zonas centro y sur del Estado.