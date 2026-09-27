Huracán Polo mantiene alerta en el noroeste; prevén lluvias y oleaje en Sinaloa

Aunque el Huracán Polo se debilitó a categoría 3, autoridades de Protección Civil mantienen la alerta para Baja California Sur, Sonora y Sinaloa ante los posibles efectos del ciclón en las próximas horas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.
A las 06:00 horas de este domingo, “Polo” se localizaba a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de hasta 240 kilómetros por hora y se desplaza hacia el nornoroeste a 17 kilómetros por hora.
Ante su trayectoria, se mantiene la zona de vigilancia por efectos de huracán y de prevención por tormenta tropical desde Loreto hasta San Evaristo, así como desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista.
Para Sonora se mantiene una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Huatabampito hasta Bahía Quino, mientras que para Sinaloa se estableció una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Ahome.
La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa a tomar medidas preventivas y mantenerse atenta a la evolución del fenómeno.
En Baja California Sur se pronostican lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en el norte, centro y sur del estado, además de vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora.
También se prevé oleaje de entre 3 y 5 metros en las costas de Baja California Sur.
Protección Civil pidió a la ciudadanía informarse únicamente mediante canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.