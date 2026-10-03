$!Huracán Rachel se debilita, pasa a categoría 1

De acuerdo a la información posteada en su red social, el huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se ubica a 440 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS., presenta vientos máximos de 150 km/h con rachas de 185 km/h y se mueve al oeste a 7 km/hora. Sus bandas nubosas refuerzan la probabilidad de lluvias puntuales en Baja California Sur.

Protección Civil de Sinaloa informó este 3 de octubre que el Huracán Rachel se debilita y pasa a categoría 1.

Se mantiene en vigilancia una zona de baja presión que presenta un 80 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico a siete días.

La imagen satelital muestra esta mañana un cielo despejado a medio nublado, condiciones que se prevén continuén durante el día, así como teperaturas máximas de 34 grados a 38 grados centígrados, rachas de viento de 30 a 40 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura.

A su vez, un canal de baja presión mantendrá alta la probabilidad de lluvias en los siguientes municpios.

Lluvias fuertes (25 a 50mm): En Badiraguato, Cosalá, SanIgnacio y Concordia.

Lluvias moderadas (5 a 25mm): Ahome, Juan José Ríos, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Culiacán, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.