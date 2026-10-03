$!Huracán Rachel se debilita, pasa a categoría 1

Protección Civil de Sinaloa informó este 3 de octubre que el Huracán Rachel se debilita y pasa a categoría 1.
De acuerdo a la información posteada en su red social, el huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se ubica a 440 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS., presenta vientos máximos de 150 km/h con rachas de 185 km/h y se mueve al oeste a 7 km/hora. Sus bandas nubosas refuerzan la probabilidad de lluvias puntuales en Baja California Sur.
Se mantiene en vigilancia una zona de baja presión que presenta un 80 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico a siete días.
La imagen satelital muestra esta mañana un cielo despejado a medio nublado, condiciones que se prevén continuén durante el día, así como teperaturas máximas de 34 grados a 38 grados centígrados, rachas de viento de 30 a 40 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura.
A su vez, un canal de baja presión mantendrá alta la probabilidad de lluvias en los siguientes municpios.
Lluvias fuertes (25 a 50mm): En Badiraguato, Cosalá, SanIgnacio y Concordia.
Lluvias moderadas (5 a 25mm): Ahome, Juan José Ríos, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Culiacán, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.