Huracán ‘Simon’ baja a categoría 2 en su ruta hacia Mazatlán

El huracán Simon se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, ubicándose a 345 kilómetros al sur de Mazatlán.

Sus vientos sostenidos alcanzan 175 kilómetros por hora con rachas de 215, moviéndose lentamente al noroeste. Se esperan aún cambios en su intensidad y trayectoria.

Esta disminución de intensidad ocurre mientras el sistema continúa su desplazamiento frente a las costas de Sinaloa, manteniendo alerta a las autoridades y a la población por los posibles efectos en la región.

La región de Sinaloa se encuentra en temporada de huracanes, donde fenómenos como Simon suelen formarse en el Pacífico, representando un riesgo constante para las comunidades costeras y la navegación marítima. La vigilancia es crucial en estos periodos.

Según información oficial, aún se prevén modificaciones en la intensidad y trayectoria del huracán, lo que mantiene la incertidumbre sobre su impacto final.

Para este lunes 12 de octubre, el pronóstico meteorológico para Sinaloa indica cielo despejado a medio nublado.

Se esperan temperaturas máximas de 34 a 38 grados, con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el Estado.

El oleaje en las costas de Sinaloa podría alcanzar alturas de 2.5 a 3.5 metros debido a la influencia del sistema.