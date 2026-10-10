Huracán Simón mantiene categoría 4 este sábado; prevén lluvias extraordinarias en Colima

El huracán Simón se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y genera condiciones para lluvias extraordinarias en el occidente del País, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su aviso de las 06:00 horas de este sábado, el organismo indicó que el centro del ciclón se localizaba a 195 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 355 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

“Simón” presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 290 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 7 kilómetros por hora.

El pronóstico contempla lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Colima; puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en las costas y el este de Jalisco, así como en las costas y el oeste de Michoacán.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit y el suroeste de Guerrero.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé oleaje de 6 a 8 metros en las costas de Jalisco y Colima, y de 4 a 6 metros en las costas de Michoacán.

Además, se pronostican vientos sostenidos de 90 a 110 kilómetros por hora, con rachas de 120 a 130 kilómetros por hora, en las costas de Jalisco y Colima.

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita y El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

También permanece una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El organismo advirtió que la circulación del huracán generará lluvias muy fuertes a extraordinarias en el occidente y sur del País, por lo que las condiciones meteorológicas podrían favorecer afectaciones en las zonas bajo pronóstico.