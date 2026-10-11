Huracán Simon podría impactar entre Mazatlán y San Ignacio el miércoles

El huracán Simon podría impactar entre los municipios de Mazatlán y San Ignacio alrededor del mediodía del miércoles, como categoría 1, de acuerdo con el pronóstico presentado por el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, que advirtió que la trayectoria y la intensidad del fenómeno todavía pueden cambiar.

Durante una actualización difundida en video, el director de Protección Civil estatal, Roy Navarrete Cuevas, informó que la mayoría de los modelos de pronóstico comienzan a coincidir en que el sistema se desplazará hacia el centro o sur de Sinaloa.

El meteorólogo del Instituto Estatal de Protección Civil, Juan Pablo Cerón, explicó que, de acuerdo con el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional referido en el reporte, el centro del huracán se encontraba a 75 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

En ese momento, “Simon” presentaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora, después de degradarse a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

El sistema avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de siete kilómetros por hora. Debido a su lento desplazamiento, se esperaba que mantuviera esa tendencia durante los siguientes dos días, antes de cambiar de dirección hacia Sinaloa a mediados de la semana.

Cerón precisó que la trayectoria oficial contemplaba un posible impacto como huracán categoría 1, aunque aclaró que todavía se realizarían ajustes en los pronósticos de intensidad y trayectoria.

Prevén lluvias intensas en el sur de Sinaloa

Respecto a las precipitaciones, Protección Civil advirtió que las lluvias más importantes podrían concentrarse en los municipios del sur del estado.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional citado durante la actualización contemplaba lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, así como precipitaciones puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.

Además, se preveía oleaje de entre tres y cinco metros de altura.

El meteorólogo señaló que estas condiciones dependerán de la trayectoria final del huracán y de la intensidad con la que llegue a las costas sinaloenses.

Cuatro municipios del sur, en alerta amarilla

Navarrete Cuevas informó que el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales ubicaba en color amarillo a Concordia, Escuinapa, Mazatlán y Rosario, municipios del sur de Sinaloa.

Esta clasificación implica que la población debe mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno, identificar los refugios temporales disponibles y prestar atención a los pronósticos de lluvia.

En tanto, el centro y sur de Cosalá, así como Elota y San Ignacio, se encontraban en color verde, correspondiente a peligro bajo.

El titular de Protección Civil estatal advirtió que las condiciones pueden modificarse conforme avance el ciclón, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

La dependencia informó que continuará difundiendo pronósticos meteorológicos para que la ciudadanía pueda tomar precauciones ante la posible llegada del huracán Simon a Sinaloa.