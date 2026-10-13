Huracán Simon se mantiene a 320 kilómetros de Mazatlán y ahora se enfila hacia el norte de Sinaloa

El huracán Simon, categoría 1, continúa con un desplazamiento lento sobre el Océano Pacífico y se localiza a 320 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo con el reporte de las 06:00 horas de este martes 13 de octubre del Servicio Meteorológico Nacional.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas de hasta 185 kilómetros por hora, y avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

El pronóstico mantiene la posibilidad de cambios en la intensidad y trayectoria del huracán.

Por ahora, se prevé que el huracán Simon circule el viernes frente a las costas de Mazatlán, el sábado, como tormenta tropical esté frente a Altata y el domingo esté sobre tierra con remanentes de este fenómeno, al este suroeste de Topolobampo.

Ante sus efectos, el Servicio Meteorológico Nacional estableció una zona de vigilancia por vientos de huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa, así como una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa.

También permanece una zona de prevención por vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit.

Para las próximas 24 horas, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Sinaloa y en las zonas costeras y occidentales de Nayarit.

Además, se esperan vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, así como oleaje de 2 a 3 metros en las costas del centro y sur de Sinaloa y en Nayarit.

Las autoridades mantienen el seguimiento del fenómeno debido a que su intensidad y trayectoria aún pueden presentar variaciones.