$!Identidad y formación en el 19 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación

Bajo la premisa de que entender el pasado es clave para proyectar el futuro, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebró sus 19 años de vida institucional.

Con un conversatorio que reunió a docentes y alumnos, la unidad académica reflexionó sobre su historia, identidad y el papel fundamental que juega en la formación de los nuevos profesores del estado.

Durante el acto, las autoridades universitarias recalcaron la necesidad de robustecer el sentido de pertenencia y reconocer la trayectoria de esta unidad en la profesionalización docente.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEPyC, Rodrigo López Zavala, ofreció una ponencia especial donde realizó una cronología detallada sobre los orígenes de la institución.

“Me han invitado a que platique acerca de la historia de la Facultad. Entonces, voy a hacer remembranza de los orígenes de la Facultad. Desde el Plan de Perfeccionamiento del Personal Académico en 1978 y el surgimiento del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos en 1981. Esa es la matriz de la Facultad de Ciencias de la Educación”, compartió López Zavala.