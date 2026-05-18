$!Identidad y formación en el 19 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación

Bajo la premisa de que entender el pasado es clave para proyectar el futuro, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebró sus 19 años de vida institucional.
Con un conversatorio que reunió a docentes y alumnos, la unidad académica reflexionó sobre su historia, identidad y el papel fundamental que juega en la formación de los nuevos profesores del estado.
Durante el acto, las autoridades universitarias recalcaron la necesidad de robustecer el sentido de pertenencia y reconocer la trayectoria de esta unidad en la profesionalización docente.
El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEPyC, Rodrigo López Zavala, ofreció una ponencia especial donde realizó una cronología detallada sobre los orígenes de la institución.
“Me han invitado a que platique acerca de la historia de la Facultad. Entonces, voy a hacer remembranza de los orígenes de la Facultad. Desde el Plan de Perfeccionamiento del Personal Académico en 1978 y el surgimiento del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos en 1981. Esa es la matriz de la Facultad de Ciencias de la Educación”, compartió López Zavala.
Explicó que la facultad es el fruto de un proceso académico prolongado que tiene su matriz en el Plan de Perfeccionamiento del Personal Académico de 1978 y el posterior surgimiento del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos en 1981.
“No surge de la nada, es un proyecto de largo tiempo que ha tenido sus altibajos. Y la idea es aprender de ese trayecto para hacer una Facultad de Ciencias de la Educación mejor”, señaló.
López Zavala enfatizó que comprender esta evolución es vital para que la comunidad universitaria valore y fortalezca su orgullo institucional.
“Alienten, enaltezcan a la Facultad de Ciencias de la Educación, recuperando su historia y ayudando a que se legitime cada vez más como un proyecto formador de profesores”, dijo.
La jornada no fue únicamente de rigor académico, ya que entre acordes de música en vivo y la tradicional partida de pastel, los estudiantes y profesores disfrutaron de un ambiente festivo diseñado para fomentar la integración.
Durante la apertura, se invitó a los jóvenes a ver este espacio no como una clase formal, sino como una charla, buscando generar cercanía y calidez en el marco de la consolidación académica de la facultad.
El evento concluyó con un renovado compromiso por parte de la institución hacia la excelencia docente y la formación de profesionales con visión de futuro.
El evento, que marcó el inicio de una semana de actividades conmemorativas, estuvo encabezado por el vicerrector de la Unidad Regional Centro, Wenseslao Plata Rocha; la directora de Bienestar Universitario, Sofía Angulo Olivas; y el director del plantel, Jorge Basilio Rodríguez López.