Identifican a una de las víctimas localizadas en fosas de Concordia

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que, mediante pruebas de genética forense, se logró la identificación de una de las personas cuyos restos fueron exhumados de fosas clandestinas localizadas en El Verde, Concordia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, los trabajos realizados en la zona permitieron la localización de cuatro fosas, de las cuales se recuperaron restos humanos que han sido analizados y hasta el momento uno de los cuerpos dio un resultado positivo de ADN.

“Ahora en la semana nos arrojó un resultado de una confronta de una persona identificada. Ahí se recuperaron cuatro osamentas en las cuatro fosas que se trabajaron ahí en El Verde por la Fiscalía del Estado”, compartió Sánchez Kondo.

La autoridad detalló que la persona identificada es un hombre, asimismo, se informó que se han iniciado los protocolos para realizar la notificación oficial a los familiares, con el fin de que acudan a realizar la identificación formal y se proceda a la entrega de los restos.

Al ser cuestionada sobre si la víctima contaba con una ficha de búsqueda previa, la Fiscalía señaló que hasta el momento no se tiene ese dato confirmado, pues se priorizó el trabajo de confronta genética para lograr la identidad.

Las labores de investigación en la zona de El Verde han sido parte de los operativos realizados por la Fiscalía del Estado tras el hallazgo de estos sitios de inhumación clandestina en la región sur de la entidad.

Por el momento, las autoridades continúan trabajando en el análisis de los restos restantes recuperados en el sitio para lograr su pronta identificación.