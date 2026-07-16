IEES aprueba consulta a pueblos indígenas de Sinaloa para definir reglas de candidaturas rumbo a 2027

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó la realización de una consulta dirigida a los pueblos y comunidades indígenas para conocer sus propuestas sobre las reglas que garanticen su representación en los ayuntamientos y el Congreso del Estado durante el proceso electoral del 2027..

El ejercicio, señaló, también servirá para definir la forma en que una persona deberá acreditar su pertenencia a una comunidad indígena para poder contender por una candidatura.

La decisión fue aprobada este jueves por el consejo general del IEES durante una sesión extraordinaria virtual, en la que también se avaló el protocolo que establece la organización de la consulta, sus etapas, las sedes y el calendario de actividades que se desarrollarán en distintas regiones del Estado.

La consejera electoral Judith Gabriela López del Rincón explicó que este ejercicio responde a la obligación de consultar a los pueblos indígenas antes de establecer reglas que puedan impactar directamente en sus derechos político-electorales.

Señaló que el objetivo es construir mecanismos que permitan fortalecer su representación en los cargos de elección popular.

Como parte de la consulta participarán la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa como órgano garante, la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa como órgano técnico y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como órgano asesor. Además, habrá personas observadoras que darán seguimiento al desarrollo del proceso.

El protocolo contempla cinco foros regionales informativos y cinco foros consultivos que se realizarán en las zonas norte, centro y sur de Sinaloa.

En estos encuentros, las autoridades tradicionales y las personas integrantes de las comunidades indígenas podrán expresar opiniones, inquietudes y propuestas relacionadas con su representación política.

La consulta se desarrollará en cinco etapas. La primera, denominada Acuerdos Previos, se realizó del 17 al 26 de junio para elaborar el protocolo; la etapa Informativa se llevará a cabo del 8 al 23 de agosto; la Deliberativa, del 19 de agosto al 4 de septiembre; la Consultiva, del 19 de agosto al 5 de septiembre; y finalmente la etapa de análisis de propuestas, del 6 de septiembre al 20 de noviembre.

Será durante la última fase cuando el IEES revise las opiniones y planteamientos recibidos para definir las reglas que aplicarán en la postulación de candidaturas indígenas para las elecciones locales de 2027.

En la misma sesión se aprobó que la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del instituto será la responsable de coordinar la consulta, mientras que la consejera Judith Gabriela López del Rincón encabezará los trabajos. Asimismo, autorizaron la emisión de las convocatorias para las comunidades indígenas y para las personas interesadas en participar como observadoras.

La presidenta de esa comisión, Marisol Quevedo González, afirmó que las medidas implementadas desde 2020 para ampliar la participación política de las comunidades indígenas han sido resultado del diálogo con los propios pueblos originarios, por lo que consideró que esta nueva consulta representa un avance en el reconocimiento de sus derechos político-electorales.

El consejero Martín González Burgos señaló que, ante la cercanía del proceso electoral 2026-2027, el organismo tiene la responsabilidad de consultar nuevamente a las comunidades indígenas para fortalecer su inclusión en la representación política.

Recordó que una consulta similar realizada en 2023 permitió incorporar nuevas medidas que ahora buscan reforzarse.

La convocatoria está dirigida a todas las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas de Sinaloa, quienes podrán presentar propuestas tanto sobre las reglas para garantizar su representación política como sobre los requisitos que deberán cumplir quienes busquen registrarse como candidatas o candidatos indígenas.

El registro para participar como personas observadoras permanecerá abierto del 17 de julio al 1 de agosto.