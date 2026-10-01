IEES busca ciudadanos que integren consejos electorales para el 2027 en Sinaloa

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa lanzó este jueves la convocatoria para cubrir 96 vacantes en los consejos distritales y municipales que organizarán las elecciones locales de 2027.

La convocatoria contempla cinco presidencias, 26 consejerías propietarias y 65 consejerías suplentes, mientras que otras 250 personas que participaron en el proceso electoral 2023-2024 serán propuestas para ser ratificadas.

Martín González Burgos, presidente de la Comisión de Organización Electoral del IEES, explicó que esta elección será la primera en la que se aplicará formalmente el procedimiento de ratificación establecido en los lineamientos del Instituto.

“En anteriores procesos tenían que pasar, aun cuando ya habían sido presidentas o presidentes de los consejos distritales municipales, tenían que pasar por todas las etapas del proceso, de la entrevista al examen. Hoy ya no”, explicó.

Las personas que sean ratificadas ya no tendrán que presentar examen ni pasar nuevamente por entrevistas, aunque deberán mantener el cumplimiento de los requisitos legales hasta que el Consejo General formalice su designación en enero.

Para las 96 vacantes restantes, el registro estará abierto del 1 al 15 de octubre y se realizará completamente en línea. El examen de conocimientos será el 7 de noviembre y las entrevistas se desarrollarán del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

El Consejo General realizará las designaciones definitivas durante la primera quincena de enero de 2027, previo a la instalación de los órganos electorales durante la segunda quincena de ese mes.

González Burgos señaló que quienes ocupen estos cargos recibirán una remuneración durante el periodo que colaboren con el Instituto.

Las presidencias tendrán una dieta bruta de aproximadamente 33 mil pesos mensuales, que representa alrededor de 22 mil pesos netos, mientras que las consejerías recibirán cerca de 11 mil pesos brutos, unos 8 mil pesos netos al mes.

“Es un apoyo que se le da a la ciudadanía que se integra de manera temporal por cuatro, cinco, seis meses a los procesos electorales”, explicó.

Los 24 consejos distritales se encargan de organizar las elecciones de Gubernatura y diputaciones de mayoría relativa, mientras que los 14 consejos municipales tienen a su cargo la elección de ayuntamientos.

Las personas interesadas deberán ser sinaloenses, tener al menos 25 años, estar inscritas en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, además de acreditar conocimientos en materia electoral y no haber ocupado cargos de elección popular durante los cinco años anteriores.

También deberán cumplir con los requisitos relacionados con la no violencia contra las mujeres, delitos sexuales y otras conductas establecidas en la llamada declaración 8 de 8.

Aseguró que el IEES contempla además criterios de paridad de género y medidas de inclusión para personas de la diversidad sexual, con discapacidad, juventudes y pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo con el Instituto, actualmente el 72 por ciento de la integración de los órganos electorales ya se encuentra cubierta mediante las personas sujetas a ratificación, por lo que la convocatoria busca completar el 28 por ciento restante.

“Las elecciones las hacemos y las cuidamos los ciudadanos y las ciudadanas”, señaló González Burgos para llamar a la población a participar en la integración de los órganos electorales.