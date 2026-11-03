IEES contrató empresas bajo investigación por compras electorales en 2021 y 2024

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa contrató empresas proveedoras de material y documentación electoral que actualmente están bajo revisión de autoridades federales por presuntas irregularidades en procesos de adquisición, informó el presidente del organismo, Arturo Fajardo Mejía.

El funcionario explicó que el IEES recibió la semana pasada un requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación para entregar información sobre las adquisiciones realizadas, como parte de una revisión que abarca a los organismos electorales locales del País.

Precisó que el órgano electoral realizó contrataciones con algunas de estas empresas durante los procesos electorales de 2021 y 2024, aunque aclaró que no contrató a todas las compañías incluidas en el requerimiento.

“Sí tenemos, tenemos algunas adquisiciones en 2021 o 2024”.

“Nosotros estamos proporcionando la información, será la autoridad quien determine si hay alguna situación irregular”, expresó.

Fajardo Mejía explicó que en el proceso electoral de 2024 el organismo destinó alrededor de 44 millones de pesos a la adquisición de material y documentación electoral.

Ante los cuestionamientos sobre posibles sobreprecios, sostuvo que la cotización que presentó Talleres Gráficos de México fue superior al monto que finalmente pagó el instituto.

“En el caso de 2024, nosotros nos mandó cotización Talleres Gráficos y la suma que compramos en el material fue inferior a la cotización que nos hizo Talleres Gráficos”, señaló.

No obstante, dijo desconocer si existieron sobreprecios en las contrataciones que actualmente son objeto de revisión, pues corresponde a las autoridades fiscalizadoras determinarlo.

El presidente del IEES explicó que históricamente Talleres Gráficos de México había sido la primera opción del organismo, pero en los procesos electorales de 2021 y 2024 la empresa informó que no podía proporcionar el servicio, por lo que tuvieron que recurrir a proveedores privados.

Indicó que uno de los problemas detectados en el mercado es que algunas empresas participan en los procedimientos de contratación con diferentes nombres, situación que ahora revisan las autoridades para determinar si existe competencia real entre los proveedores.

“Es lo que entiendo que está revisando la Auditoría Superior de la Federación y los organismos que tengan que ver si hay una competencia real o no en esos mercados”, comentó.

La revisión ocurre después de que el INE, durante la gestión de Guadalupe Taddei, enfrentara cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones de material electoral y posibles vínculos entre proveedores y funcionarios del organismo.

De acuerdo con información presentada por el Órgano Interno de Control del INE, existen 18 expedientes de investigación relacionados con contrataciones, cinco de los cuales ya derivaron en procedimientos de responsabilidades administrativas.

Además, las indagatorias alcanzan a los organismos electorales locales y a empresas proveedoras.

Fajardo Mejía señaló que el IEES recibió un plazo de seis días hábiles para entregar la información solicitada por la ASF y consideró necesario que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

Para el proceso electoral de 2027, adelantó que buscarán nuevamente contratar a Talleres Gráficos de México, siempre que tenga capacidad para atender los requerimientos y no necesite subcontratar a las mismas empresas que están bajo revisión.

“Es importante el que haya claridad y una ruta y que esta investigación llegue a su fin”, manifestó.

Añadió que el instituto normalmente inicia sus procedimientos de adquisición entre febrero y marzo, una vez que conoce el presupuesto que tendrá disponible, por lo que todavía cuenta con tiempo para definir a sus proveedores.