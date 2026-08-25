$!IEES descarta uso de recursos públicos y actos anticipados de campaña de Imelda Castro

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) determinó que no se acreditó el uso de recursos públicos ni actos anticipados de precampaña o campaña por parte de la Senadora con licencia Imelda Castro Castro, luego de las quejas presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano en 2025.
Durante una sesión especial virtual de este martes, el Consejo General del IEES aprobó una nueva resolución en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN), relacionada con los procedimientos sancionadores promovidos por ambos partidos.
El TEESIN había ordenado al IEES realizar un análisis exhaustivo sobre el origen de los recursos utilizados en reuniones y actos difundidos en Facebook, así como de unas bardas con la leyenda “Paz”.
También pidió revisar si existían los llamados equivalentes funcionales, es decir, mensajes que, aunque no pidan directamente el voto, pudieran representar un posicionamiento electoral.
Tras realizar los requerimientos correspondientes, el IEES concluyó que no se acreditó el uso de recursos públicos.
Indicó que la documentación proporcionada por el Senado de la República y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, así como las pruebas privadas, no demostraron que se hubieran utilizado recursos públicos para las actividades denunciadas.
En cuanto a los llamados equivalentes funcionales, el Consejo General señaló que analizó publicaciones y videos realizados entre enero y noviembre de 2025, además de las bardas señaladas en las quejas.
El organismo electoral concluyó que en ese material no hubo llamados al voto, propuestas de campaña, referencias a una plataforma electoral ni menciones que permitieran establecer que Castro Castro buscaba algún cargo de elección popular.
El IEES señaló que las publicaciones correspondían principalmente a actividades relacionadas con su trabajo legislativo, iniciativas presentadas en el Senado, actividades de afiliación partidista y entrevistas sobre temas como comercio exterior y regulación anticorrupción.
Al no acreditarse las infracciones atribuidas a la Senadora con licencia, el organismo también determinó que no existe responsabilidad para Morena por culpa in vigilando, al considerar que no se configuró una falta que el partido hubiera tenido que prevenir o vigilar.