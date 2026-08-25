$!IEES descarta uso de recursos públicos y actos anticipados de campaña de Imelda Castro

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) determinó que no se acreditó el uso de recursos públicos ni actos anticipados de precampaña o campaña por parte de la Senadora con licencia Imelda Castro Castro, luego de las quejas presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano en 2025.

Durante una sesión especial virtual de este martes, el Consejo General del IEES aprobó una nueva resolución en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN), relacionada con los procedimientos sancionadores promovidos por ambos partidos.

El TEESIN había ordenado al IEES realizar un análisis exhaustivo sobre el origen de los recursos utilizados en reuniones y actos difundidos en Facebook, así como de unas bardas con la leyenda “Paz”.

También pidió revisar si existían los llamados equivalentes funcionales, es decir, mensajes que, aunque no pidan directamente el voto, pudieran representar un posicionamiento electoral.