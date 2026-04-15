$!IEES inaugura la primera Feria de la Democracia Incluyente en Sinaloa

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y garantizar el acceso a los derechos político-electorales de todos los sectores sociales, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) inauguró la primera Feria de la Democracia Incluyente, en coordinación con la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) y diversos aliados estratégicos.

Durante el arranque del evento, el consejero presidente del IEES, Arturo Fajardo Mejía, destacó que este tipo de actividades forman parte del trabajo permanente del organismo en materia de educación cívica, muchas veces impulsado en conjunto con otras instituciones. Subrayó que uno de los ejes principales es visibilizar la importancia de las acciones afirmativas, las cuales han permitido que integrantes de grupos históricamente vulnerados accedan a espacios de toma de decisiones.

Por su parte, la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Judith Gabriela López del Rincón, señaló que una democracia sólida se construye reconociendo la diversidad social y generando condiciones reales de participación. Indicó que aún persisten obstáculos derivados de la falta de empatía, por lo que es fundamental abrir espacios que promuevan la inclusión, la justicia social y la igualdad de oportunidades.

El rector de la UAdeO, Pedro Flores Leal, resaltó que desde su fundación, la institución ha impulsado valores como la democracia y el bien común, promoviendo la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones. Afirmó que la formación democrática debe integrarse en todas las áreas del conocimiento.

En la inauguración, la secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, enfatizó que la democracia no debe entenderse únicamente como un sistema electoral, sino como una forma de vida que se construye día a día con la participación de todas las voces y el compromiso de transformar la realidad social.

El evento reunió a representantes de instituciones educativas, organismos autónomos, autoridades estatales, partidos políticos, así como integrantes de comunidades indígenas, de la diversidad sexual, juventudes, mujeres y personas con discapacidad.