IEES inicia consulta indígena para definir acciones afirmativas rumbo al proceso electoral 2026-2027

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) inició las etapas Informativa y Consultiva de la Consulta Previa, Libre e Informada a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, con el objetivo de recabar opiniones que permitan definir las acciones afirmativas y los criterios de autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas en el proceso electoral local 2026-2027.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del IEES, Marisol Quevedo González, explicó que este ejercicio busca que sean las propias comunidades indígenas quienes aporten los elementos necesarios para que la autoridad electoral tome decisiones sobre los mecanismos que garanticen su representación política.

Destacó que será la tercera ocasión en que se implementen acciones afirmativas para pueblos indígenas en elecciones locales. Recordó que en el proceso de 2021 se registraron 117 candidaturas indígenas, de las cuales siete resultaron electas, mientras que en 2024 hubo 265 postulaciones y 16 personas indígenas obtuvieron un cargo de elección popular.

La consejera Judith Gabriela López del Rincón, coordinadora de los trabajos de la consulta, señaló que esta es la segunda consulta indígena organizada por el IEES, luego de la realizada en 2023, en la que participaron alrededor de 2 mil personas.

Explicó que el proceso se desarrolla conforme al protocolo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que contempla cinco etapas: Acuerdos Previos, Informativa, Deliberativa, Consultiva y Valoración de Opiniones y Acuerdos.

Precisó que las etapas Informativa y Consultiva permitirán explicar a las comunidades qué son las acciones afirmativas, en qué consiste la autoadscripción calificada y cuáles han sido los resultados de estos mecanismos en procesos electorales anteriores.

La etapa Deliberativa se desarrollará del 19 de agosto al 4 de septiembre, periodo en el que las comunidades discutirán internamente la información recibida conforme a sus usos y costumbres. Posteriormente, del 6 de septiembre al 20 de noviembre, el IEES analizará las propuestas y observaciones para definir, en su caso, las acciones afirmativas que aplicarán en la elección de 2027.

López del Rincón informó que la consulta se realizará con base en la Ley de Catálogos Indígenas del Estado de Sinaloa, que reconoce a 246 comunidades indígenas asentadas en la entidad.

En este proceso participan como órgano garante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; como órgano técnico, la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa (Copacis); y como órgano asesor, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Respecto a la convocatoria para personas observadoras de la consulta, el IEES informó que se registraron siete aspirantes, quienes deberán pasar por la revisión de requisitos y una capacitación antes de participar en el desarrollo del ejercicio.