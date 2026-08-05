IEES mantiene tres procedimientos por presuntos actos anticipados de campaña

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa mantiene tres procedimientos relacionados con presuntas violaciones a la legislación electoral, mientras continúa aplicando los criterios establecidos por los tribunales para determinar cuándo existen actos anticipados de campaña, informó su presidente, Arturo Fajardo Mejía.

El consejero presidente explicó que recientemente el Tribunal Electoral del Estado confirmó dos resoluciones emitidas por el IEES. En una de ellas determinó que sí existió promoción personalizada por parte de una persona denunciada, resolución que aún podría ser impugnada ante la Sala Guadalajara o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En otro expediente, el Tribunal confirmó el criterio del Instituto al considerar que la colocación de bardas y la realización de diversos eventos denunciados no constituyen actos anticipados de precampaña o campaña, al no reunir todos los elementos que exige la legislación electoral.

Fajardo Mejía indicó que actualmente el Instituto tiene tres asuntos en distintas etapas procesales: una investigación contra una diputada federal, un procedimiento que involucra a una senadora y una queja presentada por un ciudadano que fue devuelta por el Tribunal para que el IEES determine si es competente para iniciar un procedimiento.

El presidente del organismo electoral explicó que, con base en la jurisprudencia vigente, para acreditar un acto anticipado de campaña debe demostrarse el llamado elemento subjetivo, lo que representa un llamado expreso al voto o a favorecer una candidatura.

“Puedes poner una fotografía, colocar un espectacular o emitir mensajes públicos, pero mientras no exista un llamado expreso al voto, los tribunales han establecido que no necesariamente se configura un acto anticipado de campaña”, señaló.

Añadió que el IEES resuelve las denuncias con base en la ley y en los criterios emitidos por las autoridades jurisdiccionales, por lo que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que determine, en caso de impugnaciones, si dichos criterios permanecen o se modifican de cara al proceso electoral de 2027.