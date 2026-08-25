IEES prepara PREP y sistema para conocer a candidatas y candidatos de cara al 2027

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) comenzó a definir las áreas que estarán a cargo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, herramientas que operarán durante el proceso electoral del 2027.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General designó al Área de Sistemas Informáticos como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP.

La consejera electoral Marisol Quevedo González, integrante de la Comisión de Innovación Tecnológica, explicó que dicha área estará a cargo de coordinar los trabajos del programa, mientras que la Comisión de Innovación Tecnológica supervisará su desarrollo e implementación.

El PREP permitirá difundir los resultados electorales preliminares durante la jornada electoral de 2027.

Además, el IEES deberá integrar un Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), conforme al artículo 340 del Reglamento de Elecciones. Este comité deberá estar integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes para brindar asesoría técnica en la materia.

En la misma sesión, el Consejo General aprobó la designación de la Unidad de Transparencia como la instancia interna encargada de coordinar la implementación y operación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

La consejera electoral Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, presidenta de la Comisión de Vinculación con el INE y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, señaló que esta unidad contará con el apoyo del Área de Sistemas Informáticos, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y Derechos Humanos.

La Comisión de Vinculación con el INE y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral también fue designada como la responsable de supervisar el desarrollo e implementación del sistema.