$!IEES queda integrado a menos de un mes del inicio del proceso electoral 2026-2027

A menos de un mes de que inicie el proceso electoral local 2026-2027, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa quedó integrado en su totalidad con la incorporación de Alfredo Camacho Ibarra, quien rindió protesta este martes como nuevo consejero electoral para el periodo 2026-2033. La designación fue realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en Culiacán, y con ella se cubrió la vacante que había quedado desierta en el anterior proceso de selección de consejerías.

Durante una sesión extraordinaria, el presidente del IEES, Arturo Fajardo Mejía, tomó protesta a Camacho Ibarra y destacó que su incorporación permitirá al organismo contar con todas sus consejerías para preparar los comicios del próximo año. “Estamos escasamente a un mes de que inicia el proceso y nos hacía falta la plena integración del Consejo General”, expresó. Fajardo Mejía consideró que el nuevo integrante aportará experiencia a los trabajos del órgano electoral, debido a su trayectoria dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE.

“Somos muy, pero muy afortunados de que en este proceso de selección el Instituto Nacional Electoral esté designando personas con trayectoria electoral reconocida”, señaló. Camacho Ibarra agradeció a sus compañeros del INE, con quienes dijo haber compartido 23 años de trabajo, y explicó que su trayectoria le permitió conocer distintas áreas de la función electoral. “Esto me ha dado la oportunidad de conocer diferentes aspectos de la labor electoral”, comentó.

El nuevo consejero manifestó su disposición para incorporarse a los trabajos del IEES y contribuir a la organización de los comicios de 2027. “Mi intención es apoyar, integrarme a este equipo de trabajo, aportar los conocimientos que he acumulado durante estos años”, afirmó. Añadió que el proceso electoral tendrá retos particulares y que será necesario trabajar en equipo para llevarlo a buen término. Las consejeras Marisol Quevedo González, Judith Gabriela López Del Rincón, Carmen Julieta Rodríguez Campos y Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, así como el consejero Martín González Burgos, dieron la bienvenida a Camacho Ibarra y coincidieron en que su experiencia fortalecerá al organismo. La incorporación ocurre después de un procedimiento de selección en el que se registraron 62 aspirantes, de los cuales 54 cumplieron con los requisitos de elegibilidad.